- Rapid a produs marea surpriza a etapei a 12-a din Liga 1 și s-a impus in fața campioanei CFR Cluj, 2-0, dupa un joc foarte bun facut de baieții lui Mihai Iosif. Totul despre Rapid - CFR Cluj La final, Basarab Panduru a analizat partida și a laudat jocul tactic facut de giuleșteni. In plus, fostul internațional…

- Dan Petrescu, 53 de ani, antrenorul lui CFR Cluj, exclude posibilitatea sa preia acum echipa naționala, care va ramane fara selecționerul Mirel Radoi (40) la sfarșitul campaniei de calificare, chiar inainte de barajul pentru accesul la Campionatul Mondial. CONTEXT: Dupa 1-0 cu Armenia, Mirel Radoi a…

- Etapa a 10-a din Liga 1 s-a disputat de vineri, 24 septembrie, pana luni, 27 septembrie. Rezultatele inregistrate: Vineri, 24 septembrie Rapid – FC Voluntari 0-1 Sambata, 25 septembrie FC Argeș – Chindia Targoviște 0-0 FCSB – Academica Clinceni 3-2 Duminica, 26 septemrbie Farul Constanța – CS Mioveni…

- Formatia U Craiova 1948 s-a calificat in optimile Cupei Romaniei, dupa ce a invins, marti, cu scorul de 1-0, echipa Petrolul, in 16-imile competitiei. Unicul gol al meciului a fost marcat de Ondaan, in minutul 52. Tot marti au ajuns in optimi FC Voluntari si Minaur Baia Mare. Marti…

- Nou promovata FCU Craiova intalnește sambata, de la ora 20.00, pe stadionul „Ion Oblemenco“, pe FCSB. Confruntarea conteaza pentru etapa 9 din Liga 1. Antrenorul oltenilor, Adrian Mutu, a afirmat, intr-o conferința de presa, ca știe forța rivalei, dar considera ca poate fi rapusa. El a mai spus ca echipa…

- Acest sfarsit de saptamana marcheaza inceputul noului sezon competitional de la Liga Elitelor . Spre deosebire se editiile trecute, in noul an competitional de la republicani A si B nu vor mai activa si formatiile Academiei „Gica Popescu“, singurele reprezentante ale Baniei fiind cele de la Universitatea…