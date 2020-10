Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorii lui Los Angles Lakers vor evolua in tricourile dedicate regretatului star Kobe Bryan, vineri, in cel de-al cincilea meci ai finalei cu Miami Heat, la sfarsitul caruia echipa californiana ar putea sarbatori castigarea titlului de campioana a ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA),…

- ​Los Angeles Lakers a învins, joi, cu scorul de 116-98, echipa Miami Heat, în primul meci al finalei NBA, care se disputa la Orlando, informeaza News.ro.Pe lânga înfrângere, Miami a pierdut si doi jucatori importanti, slovenul Goran Dragic si americanul Bam Adebayo.Primul,…

- Echipa Boston Celtics a invins cu scorul de 117-106 formatia Miami Heat, in cel de-al treilea meci al finalei Conferintei de Est a campionatului profesionist nord-american de baschet (NBA), disputat sambata seara, cu portile inchise, in cadrul complexului Disney World din Florida. Jaylen Brown (26 puncte)…

- Brandon Ingram, componentul echipei New Orleans Pelicans, a fost votat, luni, "jucatorul care a inregistrat cel mai mare progres" in sezonul 2019-2020, a anuntat liga profesionista nord-americana de baschet (NBA), citata de AFP. Ingram a fost preferat lui Bam Adebayo (Miami Heat) si tinerei…

- Echipele Los Angeles Lakers si Los Angeles Clippers au votat pentru intreruperea sezonului in liga profesionista nord-americana de baschet (NBA), pentru a protesta fata de actiunea politiei din Wisconsin, care in weekend-ul trecut l-a impuscat pe afro-americanul Jacob Blake de mai multe ori in spate,…

- Dupa o perioada de patru saptamani de pregatire, in care nu si-a putut desfasura antrenamentele decat in grupuri de cate 10 jucatori, SCM Zalau a sustinut vineri dupa-amiaza primul joc de verificare dinaintea inceperii noului sezon. Echipa pregatita de Marius Pasca si Alexandru Pop a evoluat pe terenul…

- Mike Budenholzer și Billy Donovan au fost desemnați antrenorii anului in liga profesionista nord-americana de baschet. Budenholzer, care o pregatește pe Milwaukee Bucks, a obținut pentru a treia oara acest premiu, dupa ce a mai fost ales cel mai bun tehnician in 2019 și 2015.

- Trupa pregatita de Dan Petrescu vine dupa o saptamâna extrem de agitata în care asupra clubului au planat incertitudinea și teama asupa sanatații. CFR Cluj a ținut în secret numarul de cazuri de coronavirus aparute în…