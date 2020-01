Stiri pe aceeasi tema

- Vacanta de iarna a fotbalistilor Forestei se va incheia la jumatatea lunii ianuarie. Antrenorul Petre Grigoras a stabilit ca reunirea lotului sa aiba loc pe data de 15, urmand ca pe 16 si 17 ianuarie sa se efectueze vizita medicala. „Galben-verzii" se vor antrena in localitate pana pe ...

- Circulația mijloacelor de transport in comun trece la programul de vacanța, incepand cu data de 23 decembrie 2019. Programul de vacanța este valabil doar pana in 6 decembrie 2020, data la care circulația mijloacelor de transport public va reveni la programul normal, cu excepția curselor școlare, care…

- Circulația mijloacelor de transport in comun trece la programul de vacanța, incepand cu data de 23 decembrie 2019. Programul de vacanța este valabil doar pana in 6 decembrie 2020, data la care circulația mijloacelor de transport public va reveni la programul normal, cu excepția curselor școlare, care…

- Elevii și preșcolarii intra vineri, dupa terminarea cursurilor, in vacanța de iarna. Ei se vor intoarce la școala pe data de 13 ianuarie 2020, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației. Semestrul al II-lea incepe in data de 13 ianuarie 2020 și se termina in 12 iunie 2020. Pentru clasele…

- Zilele de 27 decembrie 2019 si 3 ianuarie 2020 ar putea fi declarate zile libere, pentru angajatii din institutiile si autoritatile publice, acestea urmand a fi recuperate pana la 31 ianuarie 2020, potrivit unui proiect de Hotarare. „Pentru personalul institutiilor si autoritatilor publice, zilele de…

- FC Farul a intrat in vacanta dupa ultimul meci disputat in Liga a II-a, cel cu Dunarea Calarasi, din deplasare, incheiat la egalitate, scor 1-1. Reunirea lotului va avea loc la jumatatea lunii ianuarie, iar „marinarii” se vor pregati la Constanta si vor disputa trei amicale cu echipe din ligile inferioare…

- ■ meteorologii au emis cod galben de vint si o informare de precipitatii pina pe 14 noiembrie ■ prima atentionare este valabila in zona de vest a judetului ■ Foarte aproape de jumatatea lui Brumar vremea se zburleste un pic iar meteorologii au emis doua avertizari. Prima, cod galben, valabila in jumatatea…

- FCSB // Harlem Gnohere, 31 de ani, a facut timp de aproape doua luni antrenamente de top, extrem de solicitante, practicate de membrii armatei. Francezul Harlem Gnohere, 31 de ani, a fost din nou decisiv pentru FCSB. S-a evidențiat duminica seara, la Ploiești. A adus victoria FCSB-ului in confruntarea…