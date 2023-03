Stiri pe aceeasi tema

Antrenorul echipei Borussia Dortmund, Edin Terzic, nu si-a ascuns dezamagirea dupa ce elevii sai au ratat calificarea in sferturile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, in urma esecului suferit marti seara, la Londra, in fata formatiei engleze Chelsea (scor 0-2).

Tehnicianul echipei Real Madrid, Carlo Ancelotti, a declarat, dupa victoria cu scorul de 5-2 din meciul cu Liverpool, ca inca nu este decisa calificarea in faza urmatoare a Ligii Campionilor si ca returul va fi dificil. De cealalta parte, Jurgen Klopp a afirmat ca Liverpool se va stradui sa obtina…

Formatiile Benfica Lisabona si Borussia Dortmund au inregistrat victorii in meciurile disputate, miercuri seara, in compania echipei FC Bruges, respectiv gruparii Chelsea Londra, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, scrie news.ro.

Fotbalistul Hakim Ziyech a fost la un pas de Paris Saint-Germain, insa imprumutul sau de la Chelsea nu a fost omologat din cauza omisiunilor londonezilor, relateaza L'Equipe, potrivit Agerpres.

Tehnicianul italian Roberto di Matteo, castigator al Ligii Campionilor cu Chelsea, a fost numit consilier tehnic al clubului sud-coreean Jeonbuk Motors, potrivit news.ro.

Traficul la iesirea din tara, prin PTF Giurgiu - Ruse, Bulgaria, este oprit pentru camioane si se desfasoara ingreunat pentru autoturisme, ca urmare a unui protest spontan pe teritoriul statului bulgar, informeaza Agerpres.

- Circa 57% dintre intreprinderile mici si mijlocii care isi inchid operatiunile comerciale o fac din cauza atacurilor cibernetice, ceea ce submineaza increderea in afaceri si afecteaza procesul de transformare digitala in Europa, se arata intr-un raport difuzat de trei organizatii specializate in…