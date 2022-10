Stiri pe aceeasi tema

- Florentin Pera (42 de ani), noul selecționer al naționalei feminine de handbal, a anunțat lotul Romaniei pentru meciurile de la Trofeul Carpați, competiție ce se va disputa la Bistrița, in perioada 29 septembrie - 2 octombrie. Adversarele Romaniei la Trofeul Carpați vor fi Spania, Austria și Serbia…

- Jucatoarea britanica de tenis Emma Raducanu a invins-o categoric, cu 6-4, 6-0, pe americanca Serena Williams, la prima lor confruntare din primul tur al turneului WTA 1.000 de la Cincinnati (Ohio), dotat cu premii totale de 2.527.250 de dolari.

- Melinda Geiger, una dintre cele mai cunoscute handbaliste din Romania, a semnat cu CS Gloria 2018 Bistrița-Nasaud. Interul dreapta o inlocuiește pe Trifunovic. Apreciata handbalista, pe numele ei Melinda Anamaria Terec, fosta Geiger, a revenit dupa trei ani de pauza de la o echipa de club. Jucatoarea…

- Cancelarul german Olaf Scholz a pledat, marti, pentru egalitate in ceea ce priveste primele de joc si de obiectiv ale echipelor nationale germane, masculine si feminine Intr-o conferinta de presa organizata cu ocazia vizitei intr-un campus al Federatiei Germane de Fotbal, la Frankfurt, cancelarul german…

- Florentin Pera (42 de ani) il va inlocui pe Adi Vasile in funcția de selecționer al naționalei feminine de handbal. In cursul zilei de azi, Pera a primit 12 voturi pozitive și o abținere, venita chiar din partea lui Adi Vasile și va devini noul selecționer. Decizia a fost luata in ședința de azi, care…

- Jucatoarea britanica de tenis Emma Raducanu s-a calificat dramatic in sferturile de finala ale turneului de la Washington (WTA 250), dotat cu premii totale de 251.750 de dolari, dupa ce a invins-o, joi, pe Maria Camila Osorio (Columbia) cu 7-6 (7/5), 7-6 (7/4).