Stiri pe aceeasi tema

- Competitia dedicata elevilor din scolile generale (clasele I-IV) – Jr. NBA League Romania – va fi organizata, in premiera, si in judetul Timis. Draftul e organizat luni, in prezenta ambasadorului NBA Nikoloz Tskitishvili, fost jucator, printre altele, al celor de la Denver Nuggets si Golden State Warriors.…

- Compania RETIM informeaza clientii si colaboratorii sai din județul Timiș asupra programului de lucru valabil in data de 24 Ianuarie 2023, sarbatoare legala. COLECTAREA DE DESEURI Activitatea de colectare a deseurilor din toate localitatile din județul Timiș in care opereaza compania RETIM se va desfasura…

- Ca si la alte „partide” de acest gen cineva plateste pretul. S-a intamplat luni dimineata in judetul Timis. La data de 2 ianuarie, polițiștii Secției 6 Rurale Gavojdia au fost sesizați prin apel 112, cu privire la faptul ca, in apropierea localitații Crivina, din județul Timiș, un barbat ar fi fost…

- Accident de circulație produs sambata dupa-masa, in localitatea Periam, din Timiș. Un barbat de 64 de ani a murit dupa ce mașina in care se afla a ieșit de pe carosabil și a intrat intr-un stalp. O alta pasagera, in varsta de 16 ani, a suferit un atac de panica. Șoferița a fost ranita și transportata…

- Compania RETIM informeaza clientii si colaboratorii sai din județul Timiș asupra programului de lucru valabil in perioada dintre 26 decembrie 2022 și 02 ianuarie 2023, sarbatori legale. COLECTAREA DE DESEURI Activitatea de colectare a deseurilor din toate localitatile din județul Timiș in care opereaza…

- Compania RETIM informeaza clientii si colaboratorii sai din județul Timiș asupra programului de lucru valabil in data de 30 noimebrie și 01 decembrie, sarbatori legale. COLECTAREA DE DESEURI Activitatea de colectare a deseurilor din toate localitatile din județul Timiș in care opereaza compania RETIM…

- Compania RETIM informeaza clientii si colaboratorii sai din județul Timiș asupra programului de lucru valabil in zilele de 30 noimebrie și 1 decembrie, sarbatori legale. Colectarea e deseuri Activitatea de colectare a deseurilor din toate localitatile din județul Timiș in care opereaza compania RETIM…

- Un accident grav a avut loc in municipiul Falticeni din județul Suceava. Un barbat de 63 de ani a murit, iar alte doua femei au ajuns de urgența la spital dupa ce mașinile in care se aflau s-au ciocnit frontal.Barbatul de la volan a intrat in stop cardio-respirator, iar in ciuda eforturilor medicilor,…