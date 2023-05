Stiri pe aceeasi tema

- Tranzacția de cumparare a First Republic Bank de catre JPMorgan Chase & Co a pus administrația Biden la colț, lasand oficialii sa se chinuie sa explice cum se potrivește poziția lor impotriva fuziunilor cu faptul ca au permis celei mai mari banci americane sa devina și mai mare, potrivit Reuters,…

- Banca se afla sub presiune, in urma falimentului, la inceputul lui martie, a doua institutii cu profil similar – Silicon Valley Bank (SVB) si Signature. Avand in vedere valoarea activelor – 229 de miliarde de dolari la 13 aprilie -, este vorba despre cel mai mare faliment bancar din istoria Statelor…

- Autoritatile americane au preluat luni controlul asupra bancii regionale First Republic si ulterior au revandut cea mai mare parte a activelor catre gigantul JPMorgan Chase, in speranta ca astfel vor pune punct unei crize bancare izbucnite in luna martie, transmite AFP. First Republic, o banca infiintata…

- Autoritatile americane au preluat luni controlul asupra bancii regionale First Republic si ulterior au revandut cea mai mare parte a activelor catre gigantul JPMorgan Chase, in speranta ca astfel vor pune punct unei crize bancare izbucnite in luna martie, transmite AFP.First Republic, o banca infiintata…

- Clienții bancii americane First Republic Bank au retras peste 100 de miliarde de dolari (80 de miliarde de lire sterline) din conturile lor in primele trei luni ale anului, pe fondul preocuparilor legate de sanatatea sistemului bancar global. Banca americana spune ca depozitele sale au scazut cu peste…

- Directorii executivi de pe Wall Street și oficialii americani care discuta despre o intervenție la First Republic Bank analizeaza posibilitatea de a apela la sprijin guvernamental pentru a incuraja un acord, a relatat marți Bloomberg News, citand persoane care cunosc situația.

- Unsprezece banci americane au injectat joi 30 de miliarde de dolari in First Republic Bank, intervenind pentru a salva organismul de creditare afectat de o criza in creștere declanșata de prabușirea altor doua banci mijlocii din SUA in ultima saptamana, informeaza Rador.First Republic Bank a primit…

- Bancile americare inregistrau depercieri mari ale acțiunilor in deschiderea ședinței de miercuri. Citigrup avea -5,6%, Bank of America -3,3%, JPMorgan Chase -4,1%, First Republic Bank -14%, Western Allicen Bancorp -6,7%, PacWest Bancorp -22%.