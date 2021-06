Stiri pe aceeasi tema

- Cele doua concerte ale violonistului DAVID GARRETT ce ar fi trebuit sa se desfașoare in luna octombrie, la Sala Palatului din București și BT Arena din Cluj-Napoca, au fost reprogramate și vor avea loc in luna mai a anului viitor in cadrul noului turneu internațional „ALIVE”. Celebrul violonist german,…

- Zeci de motociclisti din tara si din strainatate au participat la o parada moto, care a avut loc sambata, 12 iunie, in orasul Gura Humorului, din judetul Suceava. La evenimentul organizat de Asociatia Ruskie Mototiclisti au luat parte si reprezentanti ai Ambasadei Rusiei la Bucuresti.

- Primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone l-a primit astazi, la sediul instituției, pe fostul șef de campanie al lui Barack Obama, Dan Shomon. Pe cei doi ii leaga o prietenie de mai bine de 15 ani și de fiecare data cand directorul politic al fostului președinte american viziteaza Romania,…

- Politistii din Sibiu impreuna cu cei din Cluj, Brasov si sectorul 3 din Bucuresti efectueaza perchezitii la sediile unor firme din aceste orase si judetul Neamt, pentru destructurarea unei grupari care ar fi urmarit preluarea frauduloasa a unor companii cu capital important, una dintre aceste societati…

- BUCUREȘTI, 8 mai – Sputnik, Gerogiana Arseni. Ziua de 14 mai 1981 va ramane pentru totdeauna un reper important al istoriei contemporane a Romaniei. Iar aceasta data va fi legata, mereu, de numele cosmonautului Dumitru Dorin Prunariu, cel care este primul roman care a zburat in spațiul cosmic.…

- N.D. La un an de la confirmarea existenței pandemiei, cu toate efectele ei negative, și in Prahova continua sprijinul acordat pentru cei din prima linie, din spitale, a caror lupta cu virusul nevazut continua 24 de ore din 24. Astfel, Fundația pentru SMURD, cu ajutorul sprijinului oferit de Rompetrol…

- Lucrarea "Care cu boi" semnata de Nicolae Grigorescu a fost adjudecata, duminica, la suma de 500.000 de lei, la licitatia Alis. Citește și: SONDAJ CURS - PSD domina scena in București, AUR este in creștere. Coaliția n-ar obține majoritateaOpera a fost pusa in vanzare la pretul de…