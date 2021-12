Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala au dispus prin rechizitoriul din data de 05.11.2021, trimiterea in judecata a opt inculpati, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup organizat, trafic de droguri…

- Șefii de stat și de guvern ai celor 20 de state cele mai bogate ale lumii au dat sambata, in prima zi a summitului G20, ultimul aviz pentru operarea unei reforme fiscale calificata de toata presa mondiala drept «istorica», implicand impozitarea multinaționalelor la locul realizarii profitului. Obiectivul…

- Reconstituire istorica la Muzeul Mateiaș In data de 23 octombrie Muzeul Municipal Campulung organizeaza o tabara militara de reconstituire istorica dedicata Primului Razboi Mondial, la Mausoleul Eroilor de la Mateiaș cu ocazia Zilei Armatei, sub titlul „Ziua Armatei: reconstituirea istorica a luptelor…

- Bill si Melinda Gates, care au divortat in august, s-au reintalnit in acest sfarsit de saptamana la New York la nunta fiicei lor cea mare, Jennifer, cu omul de afaceri egiptean, Nayel Nassar, relateaza EFE, potrivit Agerpres. Mandrii, parintii au defilat alaturi de fiica lor la ceremonie si la petrecerea…

- Fotbaliștii echipei Sheriff Tiraspol, care a facut istorie aseara pe stadionul "Santiago Bernabeu", au revenit acasa in aceasta dimineața. Aceștia au aterizat pe aeroportul de la Chișinau la șase ore dupa incheierea partidei.

- Vladimir Ionescu (b1tv.ro) Cel puțin 20 de civili au fost uciși in Valea Panjshir din Afganistan, pe fondul luptelor dintre talibani și forțele de opoziție, potrivit BBC. Imaginile surprinse pe marginea unui drum prafuit din Panjshir arata un barbat imbracat in haine militare care era inconjurat de…

- O atmosfera incarcata de istorie si legenda, cu prezentare de arme si armuri, defilare in costume de lupta si muzica medievala sunt pregatire de organizatori pentru editia din acest an a Festivalului Bathory, eveniment ce va avea loc la Simleu Silvaniei, in perioada 17-19 septembrie, potrivit Agerpres.…

- Ceremonia de certificare a detasamentului canadian, aflat in misiune in Romania. Ceremonia de certificare NATO a celui de al cincilea detasament al Fortelor Aeriene Regale Canadiene, sosit in Romania in vederea executarii serviciului de Politie Aeriana Intarita, va avea loc miercuri, 8 septembrie, incepand…