- Un barbat in varsta de 35 de ani și-a injunghiat mai intai soția și copiii in locuința lor, apoi s-a baricadat in casa: femeia nu este in pericol de moarte, dar copiii, in varsta de trei și șapte ani, sunt in stare grava. S-a intamplat in Sicilia. Daniel Alba, un mecanic in varsta de 35 […]

- Astazi ar fi trebuit sa fie o zi speciala in familia lui Costel Corduneanu. Interlopul și-ar fi sarbatorit ziua de nume, dar și doi dintre copii. Fratele lui, Adrian „Beleaua” Corduneanu nu a uitat de acest moment important și a facut declarații emoționante.

- Ionuț Negoița se numara printre oamenii de afaceri ce au preferat mereu discreția. Milionarul a renunțat in urma cu patru ani la conducerea Dinamo, iar de atunci se ocupa de imobiliare. Chiar și așa, nu uita niciodata de cele mai dragi persoane din viața lui: soția și copiii.

- Astazi ar fi trebuit sa fie motiv de sarbatoare in familia lui Costel Corduneanu. Interlopul ar fi implinit 55 de ani, iar familia a fost la mormantul lui. Soția lui, Grațiela, și fiica lor iși revin cu greu din șocul pierderii.

- Numarul cuplurilor sarbatorite in acest mandat cu ocazia Nunții de Aur a trecut de 500! Marți, 16 aprilie, Complexul Arenele „Traian” a gazduit prima ediție din acest an a festivitaților „Nunta de Aur”, ocazie cu care 48 de cupluri de ramniceni au fost sarbatorite de Primaria Municipiului la aniversarea…

- Mircia Gutau este unul dintre cei mai influenți oameni din Ramnicu Valcea și se afla astazi la cel de-al patrulea mandat de primar al orașului. In urma cu 14 ani, a fost condamnat de Inalta Curte de Casație și Justiție la trei ani și șase luni de inchisoare. Procurorii DNA l-au acuzat la acea vreme…

- Lumea lautarilor este in doliu, dupa ce Marius Țepeliga a murit. S-a confruntat o buna perioada cu probleme grave de sanatate, iar in luna ianuarie a fost supus unei intervenții chirurgicale, in urma careia a avut nevoie de sange. In cele mai grele momente, soția, Andreea, i-a fost alaturi.

- Are succes pe plan profesional, dar nu o duce rau nici in ceea ce privește viața de familie. Un cunoscut lautar se mandrește cu familia lui, iar de curand soția lui a implinit 30 de ani, așa ca a reușit cum nu poate mai placut de ziua de naștere.