Joseph Jackson: Impresarul tiran

A fost cel mai bun manager muzical din toate timpurile, care a format trupa fenomen The Jackson 5. L-a transformat pe Michael Jackson in Regele Pop și pe Janet Jackson, intr-un superstar international. Dar cu ce pret platit chiar de familia sa? Joseph Jackson Pe 2 iulie, cel mai mare impresar din showbiz a fost condus pe ultimul sau drum. Avea 89 de ani și pierduse lupta cu cancerul de pancreas, cu care fusese diagnosticat in urma cu numai cateva luni. In ianuarie, cand i-a fost prezentata situația medicala deloc optimista, batranul patriarh al dinastiei Jackson și-a facut mea culpa in fața copiilor…