Josep Borrell: UE condamnă bombardamentele ilegale ale Rusiei asupra civililor în Ucraina Uniunea Europeana (UE) a condamnat luni loviturile de rachete si bombardamentele fara discernamant si ilegale impotriva civililor intreprinse de Rusia in Ucraina si a denuntat crime de razboi, informeaza AFP. „UE condamna continuarea bombardamentelor fara discernamant si ilegale impotriva civililor si infrastructurilor civile intreprinse de fortele armate ruse (…). Nu poate exista impunitate pentru crime de razboi”, a afirmat seful diplomatiei europene Josep Borrell intr-o declaratie publicata la Bruxelles dupa lovituri ruse impotriva orasului Liov, in vestul Ucrainei. Cinci atacuri ruse „puternice”… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

