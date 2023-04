Stiri pe aceeasi tema

- Taiwanul este "crucial" pentru Europa din punct de vedere economic si strategic, a declarat marti seful diplomatiei europene, Josep Borrell, la cateva zile dupa afirmatiile presedintelui francez Emmanuel Macron care invita "sa nu se mearga pe urmele" SUA, relateaza France Presse, potrivit Agerpres.…

- Ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, a declarat miercuri ca Franta este un „aliat solid si de incredere” al Statelor Unite, dar ca este necesara implicarea Chinei, amintind de comerțul dintre americani și chinezi și ținand sa menționeze in acest sens: Nu avem vocatia de a fi idiotul satului.…

- In urma cu aproape doua saptamani, OpenAI, companie sustinuta de Microsoft, a intrerupt serviciile ChatGPT in Italia, dupa ce autoritatea de reglementare, cunoscuta sub numele de Garante, a restrictionat temporar procesarea datelor cu caracter personal si a inceput o ancheta cu privire la o presupusa…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca prin implicarea Romaniei Republica Moldova va primi un ajutor suplimentar din partea Uniunii Europene, punctand ca este „inadmisibil ca aceasta tara sa fie lasata prada unor dezinformari, unor atacuri hibride si unor amenintari verbale din partea Rusiei”,…

- Romania se numara printre cele 17 țari membre ale Uniunii Europene care au semnat proiectul de achiziție in comun de muniție ce ar urma sa fie furnizata Ucrainei, informeaza Rador.E un plan in trei etape de transfer catre Ucraina, a un milion de obuze, in valoare de doua miliarde de euro in urmatoarele…

- Tehnica militara ce apartine NATO urmeaza sa fie trimisa in Romania si Bulgaria pentru exercitii militare de amploare. O nava cu echipament militar american a sosit deja ieri in portul Alexandroupolis din nordul Greciei. Potrivit presei elene, echipamentul va fi transportat ulterior in Romania si Bulgaria,…

- La conferinta de presa sustinuta in pauza sedintei consiliului UE pentru afaceri externe, seful diplomatiei ungare a declarat ca si de data aceasta, subiectul principal a fost razboiul din Ucraina. “Vad ca, desi a inceput un nou an, atitudinea de razboi nu se schimba si predomina aceeasi atmosfera de…

- Razboi in Ucraina, ziua 335. Josep Borrell a anuntat luni seara ca statele membre ale Uniunii Europene au aprobat o noua transa, in valoare de 500 de milioane de euro, din ajutorul militar pentru Ucraina.