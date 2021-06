Jose M Duro lansează „All Night” Jose M Duro, unul dintre cei mai de succes producatori și DJ din Spania lanseaza „All Night”, un single perfect pentru zilele toride de vara și vacanțele mult așteptate. „All Night” este o piesa fresh, ce imbina beat-uri EDM și elemente dance care raman intiparite in minte. „All Night” este insoțit de un videoclip exotic ce completeaza summer mood-ul cu imagini tropicale și valuri turcoaz. Jose M Duro este una dintre vocile muzicii electronice ce a cucerit publicul din Spania, dar și radiourile prin muzica pe care o produce. Cu o cariera de succes la Maxima FM, DJ-ul este unul dintre numele mari… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

