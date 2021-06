Actorul Jonny Lee Miller, care a devenit cunoscut pe plan international dupa ce a interpretat un personaj dependent de droguri, Sick Boy, in filmul "Trainspotting" din 1996, se va alatura distributiei serialului "The Crown", produs de Netflix, in care va juca rolul fostului prim-ministru britanic John Major, informeaza vineri Reuters.



"The Crown", un serial dramatic dedicat familiei regale a Marii Britanii si recompensat cu numeroase premii prestigioase, va beneficia de o serie de actori noi in cel de-al cincilea sezon al sau. Astfel, Imelda Staunton o va interpreta pe regina Elisabeta…