- Laboratorul farmaceutic american Johnson & Johnson (J&J) retrage de pe piata cinci produse de protectie solara, dupa ce teste au aratat ca acestea contineau benzen, care poate cauza cancer, in cazul unei expuneri repetate.

- Un laborator de testare independent a detectat compusul chimic benzen, un carcinogen cunoscut la om, in 78 de produse de protectie solara si solicita Administratiei SUA pentru Alimente si Medicamente (FDA) sa retraga produsele, potrivit unui studiu publicat de LiveScience la sfarsitul saptamanii…

- Laboratorul Valisure testeaza calitatea medicamentelor și a produselor de ingrijire a sanatații. Recent, compania a testat aproape 300 de produse de protecție solara și a constatat ca 27% conțin benzen. Paisprezece dintre produse (5%) conțineau benzen la niveluri mai mari de 2 parți pe milion (ppm),…