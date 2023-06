Johnny Depp & Hollywood Vampires: Inca o trupa pe afis si program si reguli de acces

Stiri pe aceeasi tema

- Pe1 Iunie 2023, copiii din București au numeroase posibilitați de distracție. De Ziua Copilului sunt organizate numeroase concerte și evenimente in parcuri, mall-uri sau teatre, așa incat toata lumea, de la pitic la bunic, sa poata petrece impreuna aceasta zi speciala. Concert 1 iunie la Arenele Romane…

- Johnny Depp a fost vazut devenind vizibil emotionat, cand noul sau film Jeanne du Barry a fost ovationat timp de sapte minute la Festivalul de Film de la Cannes care a avut loc in 16 mai. Filmul in limba franceza a fost filmat in 2022 aproximativ in aceeasi perioada cu procesul sau cu fosta sotie Amber…

- Intr-un dialog telefonic cu o prietena și fosta colega de școala plecata de ani buni la munca in Marea Britanie, scriitorul Petre Barbu surprinde cateva instantanee din viața atator romani plecați la munca. Femeia sta picior peste picior, pe un scaun de gradina. O pereche de ochelari fumurii ii protejeaza…

- Descris de Martha Argerich drept „un tanar pianist ieșit din comun”, pianistul romano-britanic Florian Mitrea s-a nascut la București, stabilit in Marea Britanie din 2008. Este absolvent și profesor la Academia Regala de Muzica din Londra, este un solist cu multe premii și o cariera internaționala…

- Avionul privat pe care Administratia Prezidentiala l-a inchiriat pentru deplasarea presedintelui Klaus Iohannis in Marea Britanie a facut o escala de aproximativ 20 de minute in Sibiu, potrivit paginii de Facebook Boarding Pass. ”La intoarcerea in tara din vizita oficiala din Marea Britanie, avionul…

- Preludiul actului al treilea din opera „Lohengrin" a deschis in nota sarbatoreasca programul simfonic al festivalului prilejuit de inaugurarea frecventei postului Radio Romania Muzical (95,4 FM) la Iasi. Vineri 24 martie Orchestra Filarmonicii „Moldova" a oferit auditorilor din sala mare a Casei Studentilor…

- Uniunea Artiștilor Plastici din Romania anunța cu regret trecerea in neființa a artistului Vladimir Cioroiu, membru al Filialei de Arte Decorative din București. Nascut la 13 mai 1950 in Londra, Marea Britanie, Vladimir Cioroiu a absolvit in 1971 Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”, iar in 1977…