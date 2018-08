Stiri pe aceeasi tema

- John Bolton, consilierul prezidential american pentru Securitatea Nationala, a declarat ca SUA se tem de ingerințe ale Chinei, Iranului și Coreei de Nord in urmatoarele alegeri electorale, relateaza site-ul cotidianului Daily Mail.

- "Toti acesti idioti care se focalizeaza pe Rusia ar trebui sa inceapa sa priveasca intr-o alta directie, China", a scris sambata Trump pe Twitter intr-o serie de mesaje care denuntau cu vehementa "cenzura" unor voci conservatoare pe retelele de socializare.Postarea a trecut in mare parte…

- Ministrul de externe german Heiko Maas a avertizat miercuri Statele Unite in legatura cu o destabilizare a Orientului Mijlociu ca urmare a reluarii sanctiunilor americane impotriva Iranului, relateaza AFP preluata de Agerpres. "Cel care spera la o schimbare de regim nu trebuie sa uite ca ar…

- John Bolton, consilier prezidential american pentru Securitatea Nationala, a declarat marti ca regimul de la Phenian nu a facut pasii necesari pentru denuclearizare, conform acordului dintre presedintele Coreei de Nord, Kim Jong-Un si omologul sau american, Donald Trump, relateaza Reuters.

- Daca Iranul dorește sa evite reintroducerea sancțiunilor americane, ar trebui sa accepte oferta președintelui Donald Trump de a purta negocieri, a declarat luni consilierul pentru securitate naționala al SUA, John Bolton.

- Comisarul european pentru Securitatea UE, Julian King, a facut apel statelor membre in Uniunea Europeana sa ia in serios ingerințele straine care amenința urmatoarele alegeri care vor avea loc in Blocul comunitar, relateaza site-ul publicației Sofia Globe, potrivit Mediafax.Julian King a avertizat…

- Parlamentul australian a adoptat joi un set de legi menite sa previna ingerințele straine in politica țarii, in contextul tensiunilor dintre Australia și China, relateaza BBC, conform mediafax. Prim-ministrul Malcolm Turnbull a anunțat aceste masuri in decembrie anul trecut. Deși acesta a…

- Presedintele SUA, Donald Trump, care tocmai a anulat summit-ul prevazut cu liderul nord-coreean Kim Jong Un, a avertizat joi Coreea de Nord impotriva oricarui act 'iresponsabil', dand totodata asigurari ca va continua campania de 'presiune maxima' asupra acestei tari, relateaza AFP.…