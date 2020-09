Stiri pe aceeasi tema

- Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat in scrutinul prezidential din SUA, isi va prezenta marti situatia fiscala pe anul 2019, iar echipa sa de campanie ii cere presedintelui Donald Trump sa procedeze la fel.

- Candidatul democrat la președintia Statelor Unite Joe Biden, sotia sa Jill si candidata pentru functia de vicepresedinte Kamala Harris si-au publicat marti declaratiile fiscale pentru anul 2019, cu cateva ore inaintea dezbaterii dintre Biden si presedintele Donald Trump, transmite CNBC, potrivit…

- Declaratiile arata ca Biden si sotia sa Jill au declarat anul trecut venituri impozabile in valoare de 944.747 de dolari si au platit taxe federale de 31%, respectiv 299.346 de dolari. Harris si sotul ei Doug Emhoff au declarat venituri impozabile de 3.018.127 de dolari, majoritatea proveniti din parteneriatul…

- ALEGERI SUA 2020. Dezbaterea din aceasta seara va avea loc la Cleveland (Ohio) si va fi transmisa in direct in SUA de canalul ABC. Desi se anunta a fi un mare eveniment-spectacol, impactul sau asupra scrutinului prezidential din 3 noiembrie va fi probabil unul limitat, pe fondul unui electorat ultrapolarizat,…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat luni ca a platit „multe milioane de dolari în taxe”, dar ca a avut dreptul la deduceri si credite fiscale, precum si ca este puternic „sub-îndatorat”, având mai multe active decât datorii, transmite Reuters,…

- Cotidianul american a publicat o ancheta jurnalistica, dupa ce si-a procurat date fiscale ”cu privire la peste 20 de ani” despre fostul magnat in domeniul imobiliar ”si sutele de societati din grupul sau” necotat pe piata. "Donald J. Trump a platit 750 de dolari impozit pe venit in anul in care a castigat…

- Cotidianul New York Times susține ca Donald Trump a platit doar 750 de dolari impozite federale in 2016, anul alegerii sale in functia de presedinte al Statelor Unite. Președintele american respinde acuzațiile. Conform New York Times, presedinte al Statelor Unite ar fi platit doar 750 de dolari impozite…

- Alegerile prezidențiale din Statele Unite vor avea loc pe 3 noiembrie, cand președintele Donald Trump va incerca sa obțina un al doilea mandat. Prima dezbatere electorala dintre candidatul republican Donald Trump și candidatul democrat Joe Biden va avea loc in data de 29 septembrie, in Cleveland, Ohio.…