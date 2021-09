Joe Biden respinge hotărârea Curții Supreme cu privire la avort pentru că a provocat "haos" Președintele Joe Biden a criticat joi refuzul Curții Supreme a SUA de a bloca o lege restrictiva privind avortul din Texas, &"un atac fara precedent împotriva drepturilor constituționale ale femeilor&", scrie AFP.

Decizia înaltei instanțe, luata la miezul nopții, &"provoaca haos constituțional&" și &"insulta statul de drept&", adauga el într-o declarație acida.

&"Impactul deciziei de aseara va fi imediat și necesita un raspuns imediat&", a spus el, ordonând guvernului sau sa gaseasca &"masuri pentru a asigura ca femeile din Texas au acces la avorturi în Canada.… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Noua lege anti-avort din Texas le permite cetațenilor privați sa dea în judecata orice persoana pe care o suspecteaza de „ajutarea și susținerea" unui avort și sa îi ceara despagubiri de minim 10.000 de dolari, indiferent daca au vreo legatura sau nu cu aceasta, relateaza Business…

Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, a promis miercuri ca va apara dreptul femeilor de a avorta si a criticat ferm o lege extrem de restrictiva intrata in vigoare in Texas. „Aceasta lege radicala este o incalcare flagranta a dreptului constitutional recunoscut in verdictul Roe v. Wade", a spus Biden…

​O lege care interzice avorturilor în Texas, dupa șase saptamâni de sarcina, a intrat în vigoare miercuri dimineața, dupa ce Curtea Suprema a SUA nu a acționat în urma unei cereri de urgența a grupurilor pentru drepturile avortului de a bloca legea în cauza, transmite Reuters.…

