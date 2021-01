Stiri pe aceeasi tema

- ​Presedintele ales american Joe Biden intentioneaza sa anuleze proiectul controversatului oleoduct Keystone XL dintre Canada si Statele Unite printr-un decret prezidential chiar din ziua învestirii sale pe 20 ianuarie, au afirmat duminica posturile canadiene de televiziune CBC si CTV, citate de…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro l-a felicitat marti pe presedintele ales al SUA, Joe Biden, cu care s-a declarat "gata sa colaboreze", chiar daca este ultimul lider din G20 care l-a felicitat pe noul presedinte american, transmite AFP preluat de agerpres. "Salutarile mele presedintelui Joe…

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro l-a felicitat marti pe presedintele ales al SUA, Joe Biden, cu care s-a declarat "gata sa colaboreze", chiar daca este ultimul lider din G20 care l-a felicitat pe noul presedinte american, transmite AFP. "Salutarile mele presedintelui Joe Biden, cu cele mai bune…

- Presedintele american ales, Joe Biden, il va desemna pe generalul in rezerva Lloyd Austin in functia de Secretar al Apararii, iar el va fi primul afro-american care va detine aceasta functie in Statele Unite, noteaza NBC News, care citeaza mai multe surse.

- Presedintele american ales Joe Biden a afirmat pentru The New York Times (NYT) ca vrea sa demareze rapid noi negocieri cu Iranul, in consultare cu aliatii Washingtonului, insa doar dupa revenirea SUA in acordul asupra programului nuclear iranian din care Donald Trump si-a retras tara, informeaza AFP.…

- Joe Biden a discutat cu secretarul general al ONU Antonio Guterres despre necesitatea unui ”parteneriat consolidat” in lupta impotriva pandemiei covid-19 si modificarilor climatice, a anuntat echipa de tranzitie a pretedintelui ales american, relateaza Reuters potrivit news.ro. Criza sanitara…

- Statele Unite au devenit prima natiune care a depasit pragul de 10 milioane de infectii cu noul coronavirus de la inceperea pandemiei, conform unui bilant realizat duminica de Reuters, pe masura ce al treilea val de cazuri de COVID-19 se extinde in intreaga tara. Punctul de referinta sumbru…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, il felicita pe candidatul democrat Joe Biden pentru victoria obtinuta in alegerile prezidentiale din Statele Unite ale Americii. "La finalul unei campanii electorale desfasurate in conditii si cu mize exceptionale, poporul american a decis. Salut alegerea…