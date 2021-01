Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele-ales Joe Biden a confirmat joi ca l-a ales pe judecatorul Merrick Garland, considerat un progresist moderat, sa conduca influentul Minister american al Justitiei, relateaza AFP. Merrick Garland, in varsta de 68 de ani, este in prezent seful Curtii de Apel din Washington, o instanta reputata…

- Presedintele ales, Joe Biden, a criticat luni in mod ferm refuzul presedintelui in exercitiu Donald Trump de a-si recunoaste infrangerea in alegerile prezidentiale din SUA, inclusiv prin procesele intentate pentru a contesta rezultatul scrutinului, informeaza AFP. Citește și: Jocul majoritatilor…

- Presedintele ales al SUA, democratul Joe Biden, are în vedere numirea lui Tom Donilon, fost diplomat si consilier pentru securitate nationala al fostului presedinte Barack Obama, în functia de director al CIA, informeaza joi Reuters, citând o sursa familiarizata cu acest subiect. scrie…

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, implineste vineri 78 de ani, la fix doua luni inainte de instalarea sa la Casa Alba pentru a-i succede lui Donald Trump, consemneaza AFP. Fostul vicepresedinte al lui Barack Obama va depune juramantul la 20 ianuarie 2021, devenind cu aceasta ocazie…

- Joe Biden le-a mulțumit sambata alegatorilor americani pentru o victorie „convingatoare” și s-a angajat sa fie „un președinte care unește, și nu care divizeaza”, transmite AFP. Democratul, care l-a invins pe Donald Trump, le-a cerut americanilor sa nu-și mai trateze „opozanții drept dușmani”: „nu sunt…