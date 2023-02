Joe Biden a respins inițiativa Chinei privind un acord de pace între Rusia și Ucraina Presedintele american Joe Biden a respins inițiativa Chinei pentru negocierea si incheierea unui acord de pace intre Rusia si Ucraina, a dat el clar de inteles intr-un interviu acordat vineri postului ABC, citat de CNN. „Daca (presedintele rus Vladimir) Putin il aplauda, atunci cum poate el sa fie bun ?”, a spus Biden despre planul chinez. „Nu glumesc. Sunt doar extrem de sincer”, a clarificat el. „Nu am vazut in acest plan nimic care sa indice ca exista acolo ceva care sa fie benefic pentru oricine in afara de Rusia daca planul chinez este urmat”, si-a motivat pozitia liderul de la Casa Alba.… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

