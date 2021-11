Jocurile vechi ale copilăriei. Ce se jucau tinerii înainte și imediat după Revoluție In prezent, majoritatea jocurilor s-au mutat in mediul online. Cei mici, tinerii, dar și adolescenții petrec destul de mult timp in fața ecranelor, așa ca jocurile de odinioara au fost deja uitate. Ce se jucau tinerii inainte și imediat dupa Revoluție? Inainte și imediat dupa Revoluție, tehnologia nu era atat de accesibila ca și acum și totodata, nu existau nici jocuri precum Monopoli care sa poata fi cumparate de oriunde, motiv pentru care cei mici petreceau foarte mult timp in aer liber, cu fel de fel de jocuri. Jocurile vechi ale copilariei. Ce se jucau tinerii inainte și imediat dupa Revoluție… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Polonezilor din Romania a continuat saptamana aceasta proiectul „Sa salvam de la uitare”. Președintele Uniunii, deputatul Ghervazen Longher, a ajuns impreuna cu tinerii comunitați poloneze la cimitirul vechi din Cacica unde s-au ocupat de curațarea și ingrijirea unora dintre cele mai vechi…

- O muniție din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial a fost depistata la Hincești, la data de 16 octombrie curent, transmite Noi.md cu referire la realitatea.md. Potrivit informațiilor, cazul a avut loc in timp ce un cetațean dorea sa o dea la metal uzat. Ulterior, informația a fost comunicata la…

- FC Hermannstadt, ocupanta locului secund in Liga 2, a cerut intrarea in insolvența. Președintele Dani Coman (42 de ani) a explicat ce urmeaza pentru clubul sibian. Dani Coman vrea ca FC Hermannstadt sa scape de o serie de datorii catre foștii jucatori și ii asigura pe fani ca promovarea nu va fi pusa…

- Jurnalistul Horia Alexandrescu a incetat din viața in aceasta dimineața, la varsta de 74 de ani. Cea care a facut anunțul a fost fiica acestuia, Anca, realizatoare la postul Realitatea Plus. „Tata a plecat…”, a scris fiica lui Horia Alexandrescu pe Facebook. Potrivit Antena 3, Horia Alexandrescu era…

- Julian Nagelsmann, tehnicianul lui Bayern Munchen, susține ca fotbalul american, în particular NFL, este mult mai tehnologizat decât fotbalul. El propune introducerea unor caști prin care capitanii sa poata comunica cu antrenorii în timpul meciurilor.Nagelsmann considera ca…

- Matei Zaharia este unul dintre co-fondatorii companiei americane Databricks, inițiativa care atrage tot mai mulți investitori. Firma creata in 2013 dezvolta diverse tehnologii pentru baze de date. Zaharia, care și-a finalizat doctoratul la prestigioasa universitate americana Berkeley, preda astazi informatica…

- Episcopia Husilor si Asociatia tinerilor Ortodocsi Vaslui, in parteneriat cu Consiliul Judetean Vaslui, organizeaza pe data de 21 august cea de-a treia editie a Intalnirii Tinerilor Ortodocsi, cu tema ‘Iisus Hristos – Adevarata scoala a discernamantului in viata noastra online si in cea offline’. Intalnirea…

- Participantii pot petrece o vacanta în munti, în care se vor bucura de abordarile curajoase în muzica ale grupurilor de jazz locale si internationale, iar în timpul zilei, de activitati în natura salbatica a Parcului Natural Apuseni. Participarea la Smida…