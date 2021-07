Jocurile pe calculator vor fi recunoscute prin lege sport oficial în România Legea educatiei fizice si sportului va fi amendata astfel incat sporturile electronice (esports) sa fie recunoscute oficial in Romania, anunța consilierul de stat in Cancelaria Prim-Ministrului, Mara Mares. Astfel, jucatorii si cluburile de esports din Romania vor primi acelasi statut ca cel al sportivilor si cluburilor profesioniste traditionale, se arata intr-un comunicat remis AGERPRES. "Nevoia sustinerii sporturilor electronice in Romania este reala, iar oportunitatea reglementarii lor este foarte clara. Am reusit, in mai putin de un an de zile, sa infiintam un grup de lucru care… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

