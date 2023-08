Jocuri pentru analfabeți funcțional Ca sa nu ne putem concentra pe lucruri serioase ne sunt propuse jocuri de-a știrile cu impact emoțional. Deoarece este caldura mare și vacanțe, suntem alimentați cu jocuri de tip Pacalici pentru creiere cu puțini neuroni. De la incendii care sa susțina teza incalzirii globale, depistate ca fiind puse de piromani finanțați de anumite interese […] The post Jocuri pentru analfabeți funcțional first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

