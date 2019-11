Jocuri online. China, măsuri DRASTICE. Minorii, vizați Ghidul oficial formulat de Guvern și publicat de Administrația Generala a Presei și Publicațiilor din China, avand ca scop combaterea dependența minorilor de jocurile online, va fi aplicat tuturor platformelor de online gaming care opereaza in China, printre care și Tencent. Masurile se refera la timpul pe care minorii il pot petrece jucandu-se, respectiv aceștia nu se vor mai putea juca online de la ora 22.00 noaptea la 08.00 dimineața, iar in restul zilei vor avea un program strict. De asemenea, restricții vor fi impuse și in ceea ce privește sumele de bani pe care minorii… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

