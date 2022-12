Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de refugiați din zonele Harkov, Herson, Zaporojie și Nikolaev, cazați in hotelurile din Mamaia, au inițiat o petiție catre Primaria Constanța și compania de transport ST Constanța, pentru reintroducerea unei linii de autobuz intre stațiunea Mamaia și orașul Constanța, in care copiii lor merg la…

- Persoanele stramutate din Ucraina care locuiesc in județul Constanța au la dispoziție un call center dedicat de unde pot obține informații de interes pentru comunitate, informații verificate impreuna cu alte instituții ale statului.

- La jumatatea lunii octombrie, statisticile privind persoanele ucrainene pe teritoriul județului Mureș menționeaza 342 de persoane din care 177 copii. Datele sunt actualizate constant de catre Inspectoratul pentru Situații de Urgența, insa potrivit unor organizații care se ocupa de ajutorarea refugiaților,…

- Farmacia Sociala a anuntat, joi, ca este aproape in imposibilitatea de a mai sustine medicatia gratuita pentru refugiatii ucraineni si a facut apel la solidaritatea cetatenilor, mai ales ca de la inceputul conflictului armat din Ucraina a ajutat cu medicamente gratuite peste 300 de pacienti ucraineni.…

- Farmacia Sociala a anuntat, joi, 20 octombrie, ca nu mai poate sustine medicatia gratuita pentru refugiatii ucraineni si a facut apel la solidaritatea cetatenilor. De la inceputul razboiului, farmacia a ajutat cu medicamente gratuite peste 300 de ucraineni.

- EUTeens4Green este șansa ta de a-ți pune in aplicare ideile in ceea ce privește tranziția verde. Tinerii cu varste cuprinse intre 15 și 24 de ani vor primi sprijin financiar de pana la 10.000 EUR pentru a pune in aplicare acțiuni locale in comunitatea lor, in regiunile din Uniunea Europeana cele mai…

- Romania se pregateste in eventualitatea creșterii numarului de refugiati ucraineni in contextul evoluțiilor din ultimele zile. Daca județul Brașov a fost pana acum una din principalele lor destinații, fie pentru tranzit, fie pentru ședere, județul Mureș a primit mult mai puțini refugiați. Marea lor…