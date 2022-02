JO 2022: Ce s-a întâmplat cu patinatoarele din Rusia? (VIDEO) Presa internaționala se intreaba ce s-a intamplat la JO 20222 de la Beijing cu echipa Rusiei la patinaj feminin și la ce presiune par a fi supuse aceste tinere concurente. Intrebarea intervine pe fondul ultimelor „intamplari” din cadrul importantei competiții sportive. Rabufnirea de emoții a Kamilei Valieva din finala competiției de patinaj individual feminin de la Olimpiada de Iarna, reacția caștigatoarei argintului, care a spus ca uraște acest sport și vrea sa renunțe, chiar și declarația președintelui Comitetului Olimpic Internațional, care recunoaște ca ca a ramas uimit de lipsa de empatie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

- Kremlinul a reactionat, prin purtatorul sau de cuvant Dmitri Peskov, la declaratiile lui Thomas Bach, presedintele Comitetului International Olimpic (CIO), care a criticat vineri anturajul patinatoarei ruse Kamila Valieva si a regretat ca scandalul de dopaj in care aceasta este implicata a facut-o sa…

- Presedintele Comitetului International Olimpic (CIO), Thomas Bach, a criticat anturajul patinatoarei ruse Kamila Valieva, regretand totodata ca scandal de dopaj in care aceasta este implicata a facut-o sa clacheze in finala feminina la Jocurile de iarna de la Beijing. “Am fost foarte tulburat ieri,…

- Impovarata de un scandal de dopaj si de intrebari legate de faptul ca i s-a permis sa concureze, Kamila Valieva a cazut de mai multe ori in evolutia de la programul liber si a ratat podiumul la Jocurile Olimpice de la Beijing. Thomas Bach, presedintele Comitetului International Olimpic (CIO), a declarat…

- Președintele Comitetului Olimpic Internațional, Thomas Bach, a catalogat drept „rece” și „infricoșator” felul in care Eteri Tutberidze, antrenoarea Rusiei, a abordat-o pe patinatoarea Kamila Valieva, care ieșea in lacrimi de pe gheața, dupa ce a ratat podiumul la Beijing. Venita la mantinela, sportiva…

- Dupa ce a ratat medalia de aur la patinaj artistic, rusoaica Alexandra Trusova a avut o izbucnire la finalul probei, la fel cum a facut-o colega ei, Kamila Valieva. Sportiva de 17 ani, care a avut cinci cvadruple, unele incheiate ușor tremurat, s-a simțit nedreptațita de rezultatul final, considerand…

- Cea de-a 24-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarna a fost deschisa, vineri seara, pe Stadionul Național din Beijing. Președintele Chinei, Xi Jinping a declarat deschisa Olimpiada de iarna de la Beijing. Președintele Comitetului Internațional Olimpic (CIO), Thomas Bach, secretarul general al Organizației…

- Sportiva rusa Kamila Valieva, in varsta de 15 ani, a castigat, sambata, proba feminina din cadrul Campionatelor Europene de patinaj artistic de la Tallinn, conform news.ro. Valieva, in frunte dupa programul scurt si neinvinsa in acest sezon, a acumulat 259,06 puncte.Locul doi a fost…

- Presedintele rus Vladimir Putin a confirmat, miercuri, ca va fi prezent la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de iarna, la Beijing, eveniment care a fost boicotat de Boris Johnson si de alti lideri in semn de protest fata de incalcarea drepturilor omului de catre China, relateaza The Guardian,…