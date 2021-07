Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea ucraineana de tenis Elina Svitolina, numarul 6 mondial, s-a calificat marti in sferturile de finala ale probei feminine de simplu la Jocurile Olimpice de la Tokyo, dupa ce a invins-o pe grecoaica Maria Sakkari (19 WTA) la capatul unui meci foarte disputat, 5-7, 6-3, 6-4. Svitolina va lupta…

- Jucatoarea romana de tenis de masa Bernadette Szocs a fost invinsa de americanca Juan Liu cu scorul de 4-2 (11-4, 6-11, 6-11, 11-9, 11-8, 11-3), marti, in turul al treilea al probei feminine de simplu, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Jucatoarea de 36 de ani s-a impus dupa 35 de minute de joc, revenind…

- Japonia a cucerit primul sau titlu olimpic la tenis de masa, luni, dupa victoria perechii Jun Mizutani/Mima Ito in fata chinezilor Xin Xu/Shiwen Liu, cu scorul de 4-3 (5-11, 7-11, 11-8, 11-9, 11-9, 6-11, 11-6), in finala probei de dublu mixt, la Jocurile de la Tokyo. Prin aceasta victorie…

- Jucatoarea romana de tenis Elizabeta Samara a fost invinsa fara drept de apel de thailandeza Suthasini Sawettabut cu 4-1 (11-7, 11-6, 4-11, 11-8, 11-2), luni, in turul al treilea al probei feminine de simplu, la Jocurile Olimpice de la Tokyo.

- Jucatorul roman de tenis de masa Ovidiu Ionescu a fost invins de brazilianul Gustavo Tsuboi, cap de serie numarul 25, cu 4-1 (11-6, 9-11, 13-11, 11-9, 11-9), duminica, in turul al doilea al probei masculine de simplu, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Brazilianul de origine japoneza s-a…

- Jucatoarea romana de tenis de masa Elizabeta Samara a fost invinsa in semifinalele probei de simplu la Campionate Europenele de tenis de masa de la Varsovia, de germanca Petrissa Solja, cu 4-2 (11-4, 14-12, 9-11, 7-11, 11-8, 11-6). Samara, campioana continentala la simplu in 2015, la Ekaterinburg,…

- Asociatia Olimpica Britanica a anuntat, joi, lotul de tenis pentru JO de la Tokyo, potrivit news.ro. Marea Britanie va fi reprezentata la simplu masculin de Dan Evans si Andy Murray, la simplu feminin de Johanna Konta si Heather Watson, la dudblu masculin de echipele Dan Evans/Neal Skupski…

- Jucatoarea de tenis de masa Liu Shiwen, campioana mondiala la simplu in 2019, nu a fost selectionata sa reprezinte China in proba de simplu de la Jocurile Olimpice de la Tokyo, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Liu Shiwen, 30 ani, nr. 7 mondial, va juca in schimb in probele de dublu feminin si…