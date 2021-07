Stiri pe aceeasi tema

- China este noul lider in clasamentul pe medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, joi, dupa sapte zile de intreceri, in timp ce Romania ocupa locul 19. China are 15 medalii de aur, 7 de argint si 9 de bronz, urmata de Japonia, 15-4-6, SUA, 14-14-10, etc. Romania, cu o medalie de aur,…

- Romania a cucerit prima medalie de aur, in noaptea de marți spre miercuri, la Jocurile Olimpice de la Tokyo. Simona Radiș și Ancuța Bodnar au caștigat proba de dublu vasle feminin. Medalie, de argint, au adus și Mihaița Țiganescu, Mugurel Semciuc, Ștefan Berariu și Cosmin Pascari au terminat pe doi…

