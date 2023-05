Un sofer a izbit un camion de gardul de securitate de la Casa Alba! (VIDEO)

Un individ a inchiriat un camion si l a izbit, luni seara, de barierele de securitate din Piata Lafayette din apropierea Casei Albe.Incidentul nu s a soldat cu victime. BREAKING: A U Haul truck rams into security barriers outside the White House Washington… [citeste mai departe]