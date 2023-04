Jens Stoltenberg: „Este de neconceput să existe un atac asupra Suediei şi NATO să nu reacţioneze” Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca ar fi de neconceput sa existe un atac asupra Suediei fara ca NATO sa nu reactioneze. El a subliniat, in ziua aderarii Finlandei la NATO, ca Suedia nu a fost fost lasata singura. „Tuturor aliatilor le pasa de Suedia, au furnizat garantii de securitate bilaterale, si-au consolidat prezenta. Este de neconceput sa existe un atac asupra Suediei si NATO sa nu reactioneze”, a spus Stoltenberg. El a reiterat faptul ca „Suedia este mai aproape acum decat a fost vreodata de statutul de membru”. Intrebat daca isi aminteste cate ore a dedicat negocierilor… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

