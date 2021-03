Croatia este un aliat extrem de respectat si de angajat, ce are o contributie considerabila la NATO prin participarea sa la diverse misiuni si operatiuni, a declarat joi, la Bruxelles, secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, relateaza Hina.



Inaintea unei intalniri cu premierul croat Andrej Plenkovic, Stoltenberg a amintit cateva dintre aceste contributii ale Croatiei - in Irak prin ajutorul la combaterea terorismului international, in Kosovo prin contributia la stabilizarea acelei parti a Balcanilor Occidentali, precum si in regiunea baltica si in operatiuni…