Jennifer Garner și John Miller s-ar fi despărțit, după doi ani de relație Jennifer Garner și John Miller s-ar fi desparțit in urma cu cateva luni, inainte ca in Los Angeles sa se impuna masurile de izolare din cauza pandemiei de COVID-19. Frumoasa poveste de dragoste dintre Jennifer Garner (48 de ani) și John Miller (42 de ani) s-ar fi incheiat dupa doi ani. Se pare ca au ramas prieteni și exista șansa sa reia legatura la un moment dat. Citește online gratuit numarul de august al revistei Unica „Ei s-au desparțit inainte ca in Los Angeles sa se impuna masurile de izolare. Jen și John au ramas prieteni, așa ca exista o posibilitate ca ei sa se impace in viitor, dar… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Jennifer Garner și Bradley Cooper, noul cuplu de la Hollywood? Jennifer Garner și Bradley Cooper au avut o chimie extraordinara in serialul Alias (2001 – 2006). Și se pare ca cei doi au ramas de atunci prieteni apropiați. Iar acum, cand ambii sunt singuri, presa internaționala speculeaza ca prietenia…

- Andreea Balan iubește din nou și nu se mai ascunde! Dupa o perioada foarte grea din viața ei, cand s-a desparțit de tatal fetițelor sale, George Burcea, vedeta zambește din nou. Are o relație cu un tanar om de afaceri, chiar daca nu a recunoscut-o oficial. Andreea Balan și noul sau iubit nu se mai […]…

- In aproximativ o luna, mai exact din data de 28 august, conform legii, va incepe campania electorala pentru alegerile locale, iar o parte din partidele din spectrul politicii romanești au inceput deja sa=și anunțe candidații. Robert Negoița și-a lansat noul partid pentru alegerile locale de anul acesta…

- Showbizul romanesc este luat cu asalt de un val de desparțiri. Un fost concurent de la Exatlon, de la care fanii și apropiații așteptau sa faca cel mai important pas din relație și anume casatoria, și-a anunțat desparțirea. Un nou cuplu din showbiz s-a desparțit. Vestea care a venit de nicaieri Confirmarea…

- Clubul CSU Neptun s-a despartit, recent, de trei handbaliste: Andreea Ciucanu, Ana Gajulete si Bianca Caldare. Ultima dintre acestea a evoluat timp de cinci ani pentru formatia constanteana, iar jocul sau a fost unul destul de eficient, mai ales in sezonul care se afla inca in curs de desfasurare. Presedintele…

- Fosta sotie a lui Ben Affleck, Jennifer Garner, pare sa-si fi dat acordul fata de relatia actorului cu noua lui iubita, actrita Ana de Armas, care a fost fotografiata in timp ce se plimba alaturi de starul hollywoodian si de cei trei copii ai acestuia, relateaza editia online a cotidianului spaniol…

- Ben Teekloh a jucat la Farul Constanta intre anii 2007 si 2010 In 2007, a fost ranit grav dupa ce o butelie a explodat in apartamentul in care locuia la Constanta Pe cand era foarte tanar, Ben a fost luat sub aripa sa protectoare de actualul presedinte al LiberieiLiberianul Ben Teekloh a jucat la FC…

- Recent, in spațiul public au aparut imagini uimitoare cu cei trei copii ai cuplului regal. Cel mai surpinzator detaliu cu privire la fotografii a fost faptul ca acestea au fost realizate chiar de Kate Middleton . Imaginile moderne, clasice, dar totuși actuale, intime, vor rescrie cu siguranța carțile…