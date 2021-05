Stiri pe aceeasi tema

- Pe masura ce procesul de divort dintre Angelina Jolie si Brad Pitt devine tot mai aprig, Jennifer Aniston este din ce in ce mai apropiata de fostul ei sot. Pe care tocmai l-a laudat din cale-afara intr-un interviu. Sa fie un semn ca urmeaza sa asistam la o impacare istorica?

- Dupa o indelungata lupta in justitie, Brad Pitt a primit custodia comuna a copiilor sai cu Angelina Jolie, relateaza BBC. John Ouderkirk, un judecator privat angajat sa supravegheze cazul, a decis in favoa...

- Cristina Spatar traia de aproximativ un an de zile o poveste de iubire cu Tiberiu Varzaru, prima relație dupa divorțul de Alin Ionescu, tatal copiilor ei. Acum, vedeta in varsta de 48 de ani și iubitul au luat o pauza. In luna martie a anului trecut, Cristina Spatar facea primele declarații despre iubitul…

- Celebra Andra a facut dezvaluiri senzaționale din intimitatea familiei sale. Artista a recunoscut ca a avut de dus adevarate razboaie de lamurire cu tatal sau, care nu era de acord cu relația ei cu Catalin Maruța. Vedeta a trebuit sa puna piciorul in prag.Andra a recunoscut cu mana pe inima cum a inceput,…

- Ultimele saptamani nu au fost usoare pentru Brad Pitt, care a avut probleme de sanatate si care a fost vizat de acuzatii de violența domestica din partea fostei sotii Angelina Jolie, insa celebrul actor a fost, totusi, una din marile atractii ale galei premiilor Oscar 2021.

- Diana Dumitrescu și-a deschis sufletul și a vorbit public despre suferința cu care s-a confruntat in urma cu cațiva ani. Avea tot ce iși dorea, insa nu era deloc fericita. A facut terapie, a fost pe culmea depresiei, și-a revenit, iar acum e fericita alaturi de familia sa. Diana Dumitrescu e casatorita…

- Angelina Jolie a vorbit despre cum arata viața ei, la cinci ani de la divorțul rasunator de Brad Pitt. Cunoscuta actrița iși focuseaza toata atenția asupra creșterii copiilor sai, și nu se gandește inca sa iși refaca viața, dorindu-și doar sa fie liniștita și fericita alaturi de cei dragi.

- Divorț cu scandal in cazul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt! Cei doi nu au ingropat securea razboiului, ba mai mult, se ataca din ce in ce mai mult pe zi ce trece. Angelina Jolie s-ar fi folosit de fiul ei, Maddox, in procesul de custodie cu Brad Pitt. Iata de ce l-a acuzat Maddox pe Brad Pitt!