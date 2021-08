Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Jennifer Aniston prefera sa se inconjoare de persoane vaccinate contra Covid-19. Intr-un interviu, publicat marti de revista americana InStyle, actrita in varsta de 52 de ani, declara ca s-a indepartat de unele cunostinte din cauza reticentei lor la vaccin. Ea regreta ca ezitarile antivaccinistilor…

- Celebrul designer se retrage de la masa juraților „Bravo ai stil! Celebrities” pentru a se putea ocupa de alte proiecte in Kanal D. Așadar, acesta nu va mai aparea in noul sezon, cel cu numarul șapte care va debuta pe micul ecran din toamna. Catalin Botezatu, unul dintre cei mai valoroși creatori de…

- CSA Steaua retrage numarul 7, facut celebru la roș-albaștri de Marius Lacatuș! Anunțul oficial va fi facut miercuri, pe 7 iulie, cand noul Ghencea va fi inaugurat cu amicalul contra celor de la OFK Belgrad. „Ne-am dorit sa fie o surpriza atat pentru Marius Lacatuș, cat și pentru toți steliștii, deși…

- Lora s-a retras de la „Vorbește lumea”, iar in urma cu doua zile a decis sa paraseasca Bucureștiul, in prezent se bucura de o vacanța. Cantareața le-a aratat celor care o urmaresc pe rețelele de socializare cum se relaxeaza. In data de 11 iunie s-a aflat ca Lora se retrage de la „Vorbește lumea”, artista…

- ​PSD va susține orice inițiativa cetațeneasca de convocare a unui referendum pentru demiterea primarului sectorului 1, Clotilde Armand, a anunțat marți liderul social-democraților, Marcel Ciolacu. „Am decis sa sustinem orice initiativa cetateneasca de convocare a unui referendum pentru…

- Veste buna pentru romanii care doresc sa aiba o minivacanța cu ocazia Zilei Copilului, pe 1 iunie, atunci cand vor avea o zi libera de la stat. Pentru ca odata cu relaxarea anumitor restricții, cetațenii iși doresc și mai tare sa evadeze din oraș pentru a se bucura de natura fara masca, Raluca Turcan…

- Solistul trupei italiene Maneskin, câstigatoarea Eurovision 2021, va face un test antidrog, în urma controverselor provocate de un videoclip devenit viral în care solistul Damiano David poate fi vazut aplecându-se si atingând masa cu nasul, în timpul competitiei de…