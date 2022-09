Jeff Bezos a trecut pe locul III în topul celor mai bogați oameni de pe planetă. SURPRIZĂ, cine i-a luat locul! Jeff Bezos a trecut pe locul III in topul celor mai bogați oameni de pe planeta. Un indian i-a luat locul! Este vorba de Gautam Adani, magnatul cu afaceri in energie și transport, cu o avere estimata la 150 miliarde de dolari, care s-a strecurat in top 3 cei mai bogați oameni ai momentului din intreaga lume. Totuși averea indianului este cu mult sub cea a lui Elon Musk (conform Bloomberg, agoniseala fonatorului PayPal, SpaceX ori Tesla este de 260 miliarde de dolari). Pe locul trei se afla francezul Bernard Arnault (președintele conglomeratului LVMH, ce deține Louis Vuitton, Christian Dior ori… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

