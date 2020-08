Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator federal a decis joi ca noile injectii letale folosite de Departamentul de Justitie al Statelor Unite incalca legile referitoare la siguranta medicamentelor si a ordonat oprirea unei executii care ar fi trebuit sa aiba loc vineri, transmite Reuters.De la reluarea executiilor federale…

- Justitia italiana a respins joi un recent decret al presedintelui regional al Siciliei ordonand inchiderea tuturor centrelor de primire a migrantilor, a informat presa italiana, citata de France Presse.TAR (Tribunalul Administrativ Regional) al Siciliei a acceptat apelul depus de guvern si…

- Patania unei femei din Suceava care a gasit un mobil pe strada face inconjurul Romaniei. Suceveanca a luat telefonul acasa, insa s-a trezit cu politistii la usa. Ce s-a intamplat apoi intrece orice imaginatie. Cum a fost pedepsita de Politie o femeie care a gasit pe strada un telefon si l-a luat acasa…

- Un grup de romi a fost reținut de poliție, joi seara, pe Calea Florești. Inca nu este clar ce s-a intamplat, dar oamenii s-au opus arestarii.Din imaginile surprinse de un clujean se vede cum o femeie care a fost incatușata și urcata in mașina de poliție a incercat sa fuga, dar oamenii legii au fost…

- O crima infioratoare a avut loc miercuri seara in Capitala! O femeie a fost omorata cu sange rece de propriul soț, iar 3 copii au ramas acum fara mama. Detalii șocante! Ulterior, barbatul s-a predat la Poliție.

- © Fotolia / Viacheslav LakobchukCrima teribila la Soroca: Femeie, omorata cu mai multe lovituri de cuțitCHIȘINAU, 29 iun - Sputnik. Ofițerul de presa al Direcției de Poliție a Capitalei, Natalia Stati, a declarat pentru Sputnik Moldova, ca astazi, in jurul orei 11:00, oamenii legii au fost solicitați…

- Accident rutier petrecut azi, 20 iunie, in jurul orei 14.30, chiar in centrul Capitalei, pe Bulevardul Regina Elisabeta. in fața libarariei Eminescu: o mașina de poliție a lovit in spate un autoturism.Impactul a fost atat de violent, incat bubuitura s-a auzit din fața Facultații de Arhitectura.La fața…

- Incatușare ca-n filme. Doua persoane, șoferul unui automobil și o femeie insarcinata, reținute de oamenii legii in sectorul Rașcani din Capitala. Cel puțin cinci echipaje de poliție s-au deplasat la fața locului.Imaginile au fost expediate redacției publika.