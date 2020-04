Jean-Michel Jarre vrea să taxeze marile companii digitale în beneficiul artiştilor Jean-Michel Jarre, presedinte al Confederatiei internationale a societatilor de autori si compozitori (Cisac), a declarat pentru AFP ca, pentru a sustine artistii afectati de criza, ca trebuie "taxate marile companii digitale pentru a reechilibra lucrurile", potrivit news.ro. "Este nevoie de o remunerare corecta din partea GAFA (Google, Apple, Facebook si Amazon), acesti giganti ai tehnologiei care nu au castigat niciodata atat de multi bani. Daca nu, in 2021, 50% dintre actorii culturali vor disparea in lume", a spus muzicianul. Cisac si Unesco, al caror ambasador al bunavointei… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

