- Restricțiile din Olanda, inclusiv inchiderea școlilor și a magazinelor, vor fi prelungite cu cel puțin inca trei saptamani, in incercarea de a incetini raspandirea COVID-19, informeaza Reuters. Premierul Olandei, Mark Rutte, a declarat, marți, in cadrul unei conferințe de presa, ca masurile de protecție…

- Guvernul sud-coreean a decis inchiderea scolilor incepand de marti in capitala Seul si in zonele din jur, pe fondul celei mai mari cresteri a cazurilor de infectare cu noul coronavirus de la debutul epidemiei, ce depaseste varful anterior din februarie, transmite Reuters. Scolile din regiunea capitalei…

- Prim-ministrul olandez Mark Rutte a ordonat marti masuri suplimentare de izolare pentru a incetini raspandirea noului coronavirus in Olanda si a declarat ca guvernul are in vedere, de asemenea, interdictii de circulatie si inchiderea scolilor, informeaza Reuters, citat de Agerpres.

- In Franta ar putea exista in prezent 100.000 de cazuri noi de infectare cu coronavirus pe zi, de doua ori mai multe decat in ultimul raport oficial, a declarat luni profesorul Jean-Francois Delfraissy, seful consiliului stiintific pentru pandemie al guvernului de la Paris.

