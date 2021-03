Stiri pe aceeasi tema

- FC U Craiova vrea sa faca uitat startul dezastruos din 2021, in care oltenii n-au obținut un singur punct in cele trei meciuri jucate in Liga 2. Preluați de Eugen Trica, alb-albaștrii joaca marți pe teren propriu cu Farul, intr-un meci vital pentru accederea in play-off. FC U Craiova, echipa de pe…

- Serialul ”Adela” face ravagii in randul celor pasionați de povești de viața, de drame, de iubire, dar și de comendie. Noua producție de la Antena 1 conține toate aceste elemente, dar și multe figuri noi. Alaturi de cunoscuții actori, serialul romanesc mai aduce in prim-plan și nume sau chipuri care…

- Cu siguranța l-ați vazut pe Alecsandru Dunaev cel puțin o data la televizor, mai ales de cand s-a lansat serialul ”Adela”. Care sunt secretele neștiute ale actorului și cum a debutat in lumea cinematografiei?

- Cu primarul Gentea in teren, FC Argeș a facut egal cu liderul Ligii I. In plus fața de dificultatea meciului cu una dintre cele mai bune echipe din țara, oficialii și jucatorii piteșteni au trebuit sa faca fața asearași condițiilor meteo destul de grele. In teren, cu lopata in mana, pentru a degaja…

- Eugen Neagoe, antrenorul Astrei, a oferit declarații la finalul remizei cu Craiova (1-1). Toate detaliile despre Astra - Craiova 1-1, AICI „Am inceput bine jocul. Din pacate, dupa gol n-am mai pus presiune. N-am mai avut ocazii de a marca pana in minutul 45, cand Stahl a scapat singur cu portarul. …

- Trupa antrenata de Mihai Silvașan joaca primul meci joi, e la ora 19:30, împotriva celor de la Dinamo. Formația din București este în mare forma și are patru victorii consecutive în campionat, inclusiv un succes împotriva celor de la SCM Craiova…