Celebrul comediant american Jay Leno, realizatorul timp de mai multi ani al unei populare emisiuni nocturne de divertisment, si-a exprimat regretul pentru glumele pe seama asiaticilor pe care le-a spus timp de doua decenii, in contextul unui val recent de atacuri rasiste asupra cetatenilor americani de origine asiatica, relateaza EFE.



In cadrul unei videoconferinte desfasurate pe Zoom cu Guy Aoki, liderul grupului Media Action Network for Asian Americans (MANAA), Jay Leno a vorbit despre glumele pe care le-a facut in trecut continand stereotipuri despre comunitatea asiatica precizand…