Stiri pe aceeasi tema

- Ana Bogdan a parasit turneul WTA 1000 de la Indian Wells in runda inaugurala, sportiva noastra fiind invinsa de Diana Shnaider (locul 74 mondial). Alaturi de Ana au mai fost eliminate și patru dintre favoritele competiției din deșertul californian.

- Sorana Cirstea (Romania, 22 WTA) a fost invinsa clar de Iga Swiatek (Polonia, 1 WTA), scor 1-6, 1-6 in turul al doilea al turneului WTA 1000 de la Doha (Qatar). Iga Swiatek nu i-a lasat nicio șansa Soranei Cirstea in turul secund la Doha, invingand-o cu 6-1, 6-1 pe sportiva noastra! Meciul a durat doar…

- Anca Todoni (230 WTA) a debutat in circuitul WTA la Transylvania Open. Jucatoarea de 19 ani s-a duelat cu Erika Andreeva (112 WTA), in fata careia a cedat in doua seturi, scor 6-4, 6-3. A fost primul meci pe care tanara jucatoare din Romania l-a disputat in WTA. In primul set, jucatoarea din Rusia a…

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian (FOTO, de arhiva) a pierdut cu scorul de 0-2 [pe seturi 3-6, 6-7 (5-7)], in fața sportivei britanice Jodie Burrage. Meciul s-a disputat miercuri, 31 ianuarie, in turul secund al turneului feminin de la Linz, din Austria. Va reamintim ca romanca, aflata pe…

- Caroline Wozniacki (33 ani) și-a luat la revedere de la Australian Open dupa ce a cedat in turul secund in fața unei jucatoare din Rusia, Maria Timofeeva (20 de ani), scor 6-1, 4-6, 1-6, dupa doua ore și 23 de minute de joc. Wozniacki trecuse in primul tur de poloneza Magda Linette, profitand de accidentarea…

- Perechea Sorana Cirstea/Donna Vekic (Romania/Croatia) a fost eliminata, joi, in runda inaugurala a probei de dublu de la Australian Open, primul grand slam al anului.Cirstea si Vekic au fost invinse in primul tur de echipa Demi Schuurs/Luisa Stefani (Tarile de Jos/Brazilia), cap de serie numarul…

- Ana Bogdan, locul 66 WTA, a fost eliminata, duminica, in runda inaugurala de la Australian Open, primul grand slam al anului.Bogdan a fost invinsa de sportiva ceha Brenda Fruhvirtova, venita din calificari, locul 110 mondial, scor 2-6, 6-4, 6-3. Meciul a durat doua ore si 19 minute. Romania…

- Spania a fost eliminata de la United Cup in faza grupelor dupa ce a cedat luni in fata Poloniei cu scorul de 2-1, in meciul decisiv de dublu mixt Hubert Hurkacz si Iga Swiatek trecand de Alejandro Davidovich si Sara Sorribes, in orasul australian Perth, transmite presa internationala.Primul meci…