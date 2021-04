Japonia prelungeşte cu doi ani sancţiunile împotriva Coreii de Nord Japonia a decis marti sa-si extinda cu doi ani sanctiunile unilaterale impotriva Coreii de Nord, care includ si interdictia oricarei forme de comert, pentru a mentine presiunea asupra Phenianului cu scopul de a renunta la programele sale nuclear si de rachete si pentru a obtine progrese in legatura cu chestiunea cetatenilor japonezi rapiti in urma cu decenii de agenti nord-coreeni, relateaza agentia de presa Kyodo.



Prelungirea sanctiunilor, aprobata de cabinetul premierului Yoshihide Suga inainte de expirarea lor la 13 aprilie, interzice comertul si andocarea in Japonia a navelor…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

