Stiri pe aceeasi tema

- Opozitia japoneza, mult timp divizata, a fuzionat joi, creand un nou partid care sa contracareze formatiunea marcat de scandaluri a premierului demisionar Shinzo Abe, transmite dpa.Partidul Democrat Constitutional Japonez (CDPJ), principala formatiune de opozitie, si Partidul Democrat pentru…

- Anuntul neasteptat al demisiei din motive de sanatate a premierului Shinzo Abe creeaza o turbulenta majora ce ameninta stabilitatea nu numai in Partidul Liberal Democrat, in Japonia, dar si in intreaga regiune Asia-Pacific.

- Anuntul neasteptat al demisiei din motive de sanatate a premierului Shinzo Abe creeaza o turbulenta majora ce ameninta stabilitatea nu numai in Partidul Liberal Democrat, in Japonia, dar si in intreaga regiune Asia-Pacific.

- Votul din cadrul Partidului Liberal-Democrat (PLD) din Japonia pentru desemnarea celui care ii va succeda premierului Shinzo Abe, care si-a inaintat demisia din motive de sanatate, va avea loc pe 14 septembrie, a confirmat miercuri o reprezentanta a formatiunii pentru AFP. Acest vot intern, al carui…

- Votul din cadrul Partidului Liberal-Democrat (PLD) din Japonia pentru desemnarea celui care ii va succeda premierului Shinzo Abe, care si-a inaintat demisia din motive de sanatate, va avea loc pe 14 septembrie, a confirmat miercuri o reprezentanta a formatiunii pentru AFP citata de Agerpres. Acest…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si-a exprimat vineri ''tristetea'' fata de demisia, din motive de sanatate, a premierului japonez Shinzo Abe, salutand un ''om al modernizarii economiei si societatii'' nipone, relateaza AFP, potrivit Agerpres.In functie de la sfarsitul anului 2012, premierul…

- Președintele francez Emmanuel Macron și-a exprimat, vineri, „tristețea” pentru demisia, din motive de sanatate, a premierului japonez Shinzo Abe, salutând un „om al modernizarii economiei și societații japoneze”, potrivit AFP.În funcție de la sfârșitul anului…

- Premierul japonez Shinzo Abe a promis luni un buget de 400 de miliarde de yeni (3,3 miliarde de euro) pentru reconstructia zonelor tarii devastate recent de inundatiile si alunecarile de teren care au lasat in urma cel putin 72 de morti, informeaza agentia AFP. Abe a facut acest anunt…