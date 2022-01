Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anuntat ca va solicita joi Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) sa demareze un control in ceea ce priveste aplicarea legii privind compensarea facturilor si plafonarea preturilor. “Maine o sa solicit ANPC sa demareze – au trecut deja doua…

- Prim-ministrul Nicolae Ciuca a luat act, miercuri, de demisia ministrului Florin Roman si a transmis catre presedintele Romaniei propunerea ca ministrul Energiei, Virgil Popescu, sa asigure interimatul ministerului Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, a anuntat Executivul. Surse politice au declarat…

- Potrivit unui comunicat de presa al Executivului, gestionarea unui pachet de investitii majore in cursul anului viitor, cu impact social si economic, reprezinta o prioritate."In acest context si in scopul alinierii portofoliului de proiecte de investitii noi finantate din fonduri publice cu prioritatile…

- Deputatul de Alba, Florin Roman, aviz pozitiv pentru funcția de ministru al Dezvoltarii. Ce a declarat in comisie Deputatul de Alba, Florin Roman, a fost audiat miercuri in Parlament pentru funcția de ministru al Digitalizarii și Inovarii in viitorul guvern PSD-PNL și a primit aviz pozitiv. Ministrul…

- palatulPremierul desemnat Nicolae Ciuca a depus marti, la Parlament, lista Cabinetului PNL – PSD – UDMR si programul de guvernare pentru care va cere votul de incredere al Legislativului, informeaza AGERPRES . Nicolae Ciuca a venit insotit de toti ministrii propusi. Birourile permanente reunite sunt…

- Klaus Iohannis a desemnat premierul astazi, 22 noiembrie. Nicolae Ciuca este noul prim-ministru al Romaniei, iar coaliția de guvernare are in componența PSD, PNL și UDMR. PSD are cele mai multe ministere, iar printre miniștri este desemnat și un bistrițean. Este vorba despre Vasile Dancu. Iata lista…

- Centrul de cercetare in ingineria datelor, inteligența artificiala și sisteme inteligente, proiect dezvoltat de Universitatea Politehnica Timișoara, a fost selectat in urma competiției lansate de Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii prin Comitetul Roman pentru Infrastructuri de Cercetare…

