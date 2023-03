Intr-o atmosfera calda și prietenoasa, de primavara, am schimbat registrul activitaților curente și am adus un zambet pe chipurile colegelor noastre prin intermediul cuvintelor exprimate, a ambianței muzicale inspirate de primavara și, nu in ultimul rand, al florilor, pe care comanda Inspectoratului de Jandarmi Judetean Satu Mare le-a oferit doamnelor si domnisoarelor incadrate in unitatea noastra. Aprecierea fața de mama, soție, fiica, prietena sau colega o aratam in fiecare zi. Iar astazi, de Ziua Internaționala a Femeii, avem un motiv in plus pentru a le aminti de recunoștința și admirația…