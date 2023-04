Stiri pe aceeasi tema

- LA DATORIE, PENTRU SARBATORI IN SIGURANTA Politistii vranceni vor fi la datorie in aceasta minivacanta, pentru ca Sfintele Sarbatori Pascale sa fie petrecute in siguranța. In contextul sarbatorilor religioase din aceste zile, la nivelul Inspectoratului de Politie Judetean Vrancea au fost dispuse masuri…

- Nr. 102085 din 12 Aprilie 2023 INTERVENTII SI ACTIUNI ALE POLITISTILOR DIN IALOMITA PENTRU SIGURANTA CETATENILOR In ultimele 24 de ore, politistii au aplicat peste 150 de sanctiuni contraventionale, au retinut 2 permise de conducere si au constatat 9 infractiuni. La data de 11 aprilie a.c., peste 90…

- In weekendul prilejuit de sarbatoarea Floriilor și a Paștelui Catolic, politistii se vor afla in strada, pentru asigurarea unui climat de ordine si siguranta publica si prevenirea producerii oricaror evenimente negative. In acest weekend, pentru credincioșii ortodocși urmeaza Floriile, iar pentru…

- Dupa ce zilele trecute polițiștii și-au serbat ziua, acum este randul jandarmilor, care va invita la ei acasa, pentru Ziua Porților Deschise, dar și pentru alte evenimente. Cu ocazia Zilei Jandarmeriei Romane, jandarmii timișoreni din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Timișoara și al Inspectoratului…

- Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Dambovița au raspuns invitației Școlii Gimnaziale Speciale din municipiul Targoviște și au desfasurat o acțiune preventiv-educativa in randul elevilor, in cadrul careia au dezbatut subiecte pe linia prevenirii delincventei juvenile, dar și a…

- Pentru siguranța comunitații, jandarmii clujeni au desfașurat peste 6000 de misiuni specifice in anul 2022. Bilanțul a fost prezentat vineri, 3 februarie 2023, la sediul inspectoratului, de catre inspectorul șef al I.J.J. Cluj, colonel Cristian MAXIM. Intreaga activitate a fost prezidata in sistem videoconferința…

- In perioada minivacanței prilejuite de Ziua Unirii, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Cluj vor acționa zilnic in spațiul public prin efective sporite, pentru asigurarea climatului de ordine și siguranța publica. Jandarmii montani din Muntele Baișorii, Gilau și Calațele-Fantanele…

- In aceste zile, efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba sunt prezente la datorie pentru asigurarea și menținerea climatului de ordine și siguranța publica in minivacanța prilejuita de sarbatorirea a 164 de ani de la Unirea Principatelor Romane. Colegii noștri vor…