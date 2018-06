Stiri pe aceeasi tema

- Metrorex a anunțat, vineri, ca stația de metrou Victorei va fi inchisa pe perioada desfașurarii mitingului PSD. „Metrorex informeaza ca, in contextul evenimentelor ce vor avea loc sambata, 09 iunie a.c., stația Piața Victoriei nu va fi inchisa. Societatea noastra este in continua legatura cu reprezentanții…

- Pe Calea Moșilor din Capitala are loc, joi dimineața, un incendiu la o cladire veche, nelocuita, traficul fiind oprit in zona, anunța postul Digi 24. La fața locului intervin cinci mașini de pompieri, fiind prezente și doua echipaje de ambulanța. Alex Militaru The post Incendiu pe Calea Moșilor din…

- Mitingul organizat de coaliția la guvernare pentru a protesta contra abuzurilor ar putea avea parte de o cotrademonstrație organizata de grupurile #rezist. Protestatarii #rezist au anuntat, pe Facebook, ca, sambata, intre orele 18 si 23, in Piata Victoriei, vor organiza un protest, care se va suprapune…

- Inspectoratul școlar al Municipiului București a publicat, miercuri, lista gradinițelor de stat din Capitala care raman deschise peste vara. Copiii sunt acceptați, in general, la gradinițe aflate in sectorul in care locuiesc. Sectorul 2 are cea mai scurta perioada in care unitațile de invațamant preșcolar…

- Liviu Dragnea, președintele PSD, a anunțat ca mitingul de protest impotriva abuzurilor din Justiție va avea loc sambata, 9 iunie, in Piața Victoriei, incepand cu ora 20.00. Imediat dupa ședința Consiliului Executiv al PSD de la Palatul Parlamentului, liderul social democrat a declarat ca: “Este un miting…

- Vicepreședintele PSD Mihai Fifor, ministrul apararii, a avertizat, joi, ca “exista presiuni enorme și se aloca resurse uriașe pentru dezbinarea, prin orice mijloace, a partidului“. El i-a atacat dur pe cei care au decis sa paraseasca PSD pentru a se alatura adversarilor politici, considerand ca au dovedit…

- Scade numarul magistraților care susțin ca proiectele de modificare a Legilor justiției trebuie retrase pana la o eventuala avizare a lor de catre Comisia de la Veneția. Daca, in octombrie anul trecut, peste 2.000 de procurori și judecatori ii cereau, intr-un memoriu, ministrului Tudorel Toader, ca…

- Comentatorul-legenda al Romaniei, Cristian Țopescu, a incetat, marți, din viața, dupa o indelungata suferința, la Spitalul Elias din Capitala. El avea 81 de ani. The post A murit Cristian Țopescu appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .